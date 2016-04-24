وفاة 9 أشخاص جراء احتراق سيارة في صعيد مصر

قالت هيئة الإسعاف المصرية إن تسعة أشخاص توفوا، اليوم الأحد، جراء احتراق سيارة بعد انقلابها على طريق بصعيد مصر.

وأكدت الهيئة في بيان أن السيارة انقلبت على طريق الجيش الذي يربط القاهرة بمحافظات الجنوب عصر اليوم الأحد، ما أدى لاشتعالها، وأضافت أن شخصين أصيبا أيضا بحروق من الدرجة الثالثة.

وعلى ما يبدو فإن السيارة كانت تقل عددا من الركاب أكثر من حمولتها.

وتتكرر حوادث النقل في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرق، وتهالك بعض السيارات.

وأضاف البيان أن عربات الإسعاف نقلت المتوفين والمصابين لمستشفى حكومي بمدينة بني سويف جنوبي القاهرة.