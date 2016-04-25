الجيش في شوارع مصر لتأمين احتفالات تحرير سيناء

شهد ميدان التحرير والشوارع الرئيسية المحيطة به بوسط القاهرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سيولة مرورية واستنفارا أمنيا، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الـ 34 لعيد تحرير سيناء.

وأعلنت وزارة الدفاع المصرية نزول قوات من الجيش لتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية بالتزامن مع الذكرى الـ34 لأعياد تحرير سيناء اليوم الاثنين.

وكشف مصدر عسكري عن تحرك وحدات من الصاعقة والمظلات والتدخل السريع والشرطة العسكرية، لعمل دوريات ونقاط تأمين في القاهرة والمحافظات من أجل تأمين احتفالات المصريين والتصدي للمخربين مثيري الفوضى والذين يريدون العبث بأمن واستقرار مصر.

من جانبه، قال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إنه في إطار مشاركة القوات المسلحة الشعب المصري احتفالاته بالذكرى الـ34 لتحرير سيناء، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهاتها إلى القيادات العسكرية على المستويات المختلفة بإعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة.