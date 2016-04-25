السيسي يعفو عن 859 سجيناً بمناسبة تحرير سيناء

قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الإفراج والعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 859 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنه تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 126/2016 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 إبريل لسنة 2016، قد قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة من الذين ينطبق عليهم القرار، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الموافقة على الإفراج عن عدد 859 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

وكان الرئيس المصري قد قرر العفو عن مئة من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية في سبتمبر الماضي.

ومن بين أبرز الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري، محمد فهمي وباهر محمد المتهمان في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت"، إضافة إلى الناشط السياسي عمر حاذق، والناشط السياسي بيتر جلال يوسف، والناشطة السياسية سناء سيف، والناشطة السياسية يارا سلام.