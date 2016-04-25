بالصور.. مبارك يحتفل مع أنصاره بذكرى تحرير سيناء

احتفل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الاثنين، مع مؤيديه بعيد تحرير سيناء حيث ظهر من غرفته في مستشفى المعادي العسكري، ملوحا بيديه من خلف الزجاج الخاص بالشرفة.

وحيا مبارك أنصاره الذين ردوا هتافات مؤيدة له مثل "بنحبك يا ريس.. بطل أكتوبر أهو".

ورفع المشاركون في الاحتفالية الأعلام المصرية والورود، كما رفعوا صور مبارك والزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وأكد حسن الغندور، أحد أنصار مبارك وأحد المشاركين في الاحتفالية، لـ"العربية.نت" أن "هذه الاحتفالية تأتي من قبيل رد الجميل للرئيس الأسبق الذي رفع العلم المصري خفاقاً في سماء سيناء حين حرر مدينة طابا كآخر أرض مصرية كانت محتلة".

وقال الغندر إن الاحتفالية شهدت إقامة شاشة عرض لاستعراض لقطات من لحظة رفع العلم المصري على أرض الفيروز وأفلام تسجيلية عن تحرير سيناء، وبث الأغاني الوطنية.