قمة بحرينية مصرية غدا في القاهرة وتشكيل مجلس استراتيجي

يزور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مصر غدا الثلاثاء تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان قمة رسمية لتعزيز سبل التعاون الثنائي بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية وتشكيل مجلس استراتيجي وتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية.

وقال راشد بن عبد الرحمن آل خلیفة، سفیر البحرين في مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن زيارة الملك حمد بن عيسى للقاهرة ستستمر لمدة يومين حيث سيجري مباحثات مع السيسي تتناول القضايا المشتركة وتعزيز التعاون، معرباً عن تفاؤله بأن تكون نتائج الزيارة نقلة نوعية في توطيد العلاقات الثنائية وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبادل وجهات النظر والتشاور المستمر وتفعيل الاتفاقات الموقعة لمواجهة المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة والعالم.

في سياق متصل، استضافت القاهرة ولمدة يومين اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المصرية البحرينية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وصرح السفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، أن الجانبين اتفقا على استحداث آلية جديدة للتشاور السياسي بين البلدين تجتمع بشكل دوري برئاسة وزيري الخارجية، وذلك بالتناوب بين المنامة والقاهرة لمناقشة وبحث مجمل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الأولوية التي تستلزم تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بشأنها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على جملة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون الثنائي رفيع المستوى بين الجانبين في مجالات عدة مثل الزراعة والصحة والإعلام وتدريب الكوادر الدبلوماسية والملاحة البحرية وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسياحة والاستثمار والثقافة وغيرها.