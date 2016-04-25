مصر.. الجيش يصفي 30 إرهابياً شمال سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل 30 إرهابياً بقصف جوي في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، إنه "في ضربة استباقية ناجحة وبعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن قيام عدد من العناصر الإرهابية بعمليات ضد النقاط والارتكازات الأمنية تسعى من خلالها لإفساد فرحة المصريين بأعياد تحرير سيناء، قامت عناصر من القوات الجوية بتوجيه ضربة مركزة لعدد من مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بتلك العناصر شديدة الخطورة بمناطق جنوب الشيخ زويد وقرية التومة".

وأكد سمير أن الضربات أسفرت عن مقتل 30 فرداً من المتطرفين وتدمير كامل لمخازن الأسلحة والذخائر المستهدفة. كما تمكنت القوات من إحباط محاولة لاستهداف إحدى الكمائن، حيث نجحت في تدمير سيارتي دفع رباعي، إحداهما مجهزة برشاش 14.5 بوصة، والأخرى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر.

كذلك أشار إلى أن القوات ما زالت تواصل أعمال التمشيط والمداهمة وتكثيف الإجراءات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء.