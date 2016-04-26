البحرين: لن نسمح لإيران بالمس بالأمن القومي العربي

أكد وزير خارجية البحرين، خالد أحمد بن حمد، أن بلاده لن تسمح لإيران بالمس بالأمن القومي العربي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره المصري، سامح شكري، أن مصر كانت دائما داعمة لسيادة البحرين ضد التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن موقف مصر هو أكبر إثبات على حرصها على الأمن القومي العربي.

وأوضح حمد أن هناك العديد من الاتفاقيات التي يعكفون عليها مع الجانب المصري، مؤكدا أنهم يسعون لسد أي نوع من التدخل في شؤونهم كما يحدث في بعض البلدان العربية مثل سوريا والعراق.

ومن جانبه، شدد شكري وزير الخارجية المصري، على دعم مصر لاستقرار البحرين ووحدتها، ورفضها كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤونها.

وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره البحريني، إن البحرين دولة تتسم بالانفتاح والاحتضان لكافة عناصر شعبها دون تمييز أو تفريق، وهو ما جعلها دولة قوية ومستقرة، مشيرا إلى رفض مصر أي محاولة للانتقاص من هذا الاستقرار أو ضرب تماسك ووحدة شعب البحرين الشقيق.

وأعرب شكري عن سعادته بقوة العلاقات المصرية البحرينية وما حققته أعمال اللجنة المشتركة، مؤكدا أن هناك علاقة قوية وعميقة ومودة وإخاء بين الشعبين الشقيقين، وأن اللجنة المشتركة وضعت أرضية قوية وكبيرة بعدة اتفاقيات تحقق مصالح الشعبين، وتشكل دعامة رئيسية في العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أنه بحث مع نظيره البحريني القضايا والمشاكل العربية، وأهمية تعزيز الأمن القومي العربي، واستمرار التنسيق والتعاون بين البلدين، فضلا عن بحث الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، والتحديات المتمثلة في تدخلات من قوى خارجية.

وكان وزير الخارجية البحريني وصل إلى مطار القاهرة، مساء أمس، في زيارة إلى مصر تستغرق 4 أيام.