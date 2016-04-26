السيسي: مصر مع البحرين ضد أي تهديدات خارجية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أن مصر تقدر مواقف مملكة البحرين تجاه مصر عقب ثورة 30 يونيو، مؤكدا وقوف مصر الدائم بجانب البحرين ضد أى تهديدات خارجية.

وأضاف الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشرك مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القاهرة مساء الثلاثاء أن المنطقة العربية تواجه تحديات عديدة وأزمات، مؤكدا أنه على بعض الدول العربية تحمل مسئولية مضاعفة الجهود من أجل تلبية طموحات الشعوب والأجيال القادمة.

وكان الرئيس السيسي قد منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قلادة النيل، تقديرا لخدماته الجليلة للوطن والإنسانية.

وشهد السيسي وملك البحرين توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث وقع سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره البحرينى الشيخ خالد بن خليفة، على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في وزارتي الخارجية بالبلدين.

كما وقع كلا من وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ووزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون بين ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، وبرنامج تنفيذي لتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافى، وبرنامج تنفيذي فى مجال الصحة، وآخر فى مجال الشئون الإسلامية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال الإعلام.