مصر ..اختطاف رجل أعمال سعودي واقتياده لجهة غير معلومة

اختطف مجهولون رجل الأعمال السعودي حسن علي أحمد سند وسائقه الخاص خلال مروره بسيارته على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي شرق القاهرة.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الإسماعيلية، إن اللواء علي عزازي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغا بقيام مجهولين بخطف رجل الأعمال السعودي حسن علي أحمد سند (70 عاما)، وهو صاحب عدة مزارع وشركات لإنتاج العصائر والمشروبات والصلصة بمنطقة التل الكبير، وقام مجهولون بتحطيم سيارته بعد اختطافه واقتياده لجهة غير معلومة.

وكشفت التحريات الأمنية أن رجل الأعمال السعودي حضر إلى القاهرة صباح أمس الاثنين لحضور اجتماعات مجلس إدارة مجموعات الشركات التابعة له، وبعد الانتهاء من الاجتماعات قرر التوجه إلى مطار القاهرة للعودة إلى السعودية، ولكن تم اختطافه على طريق الإسماعيلية قبل وصوله للمطار.

أجهزة الأمن المصرية بدأت في البحث عن عصابة سبق أن اختطفت ابن شريك رجل الأعمال السعودي عقب ثورة يناير 2011 وكان أفرادها من العناصر الإجرامية الذين اعتادوا خطف المارة بالإكراه وتحت تهديد السلاح ويقيمون في المنطقة الجبلية القريبة من التل الكبير، وأفرجت العصابة عن الرهينة مقابل 3 ملايين، وهو ما يرجح أنهم اختطفوا رجل الأعمال للحصول على فدية مماثلة.

مدير أمن الإسماعيلية قرر تشكيل فريق بحثي ضم اللواء محمود خليل، مدير مباحث الإسماعيلية، والعقيد محمد طلعت، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة غرب الإسماعيلية، لمطاردة المتهمين، حيث استمعت إلى عدد من شهود العيان في المنطقة الذين أكدوا أن ملثمين مجهولين يقودون سيارة دفع رباعي، قاموا باستيقاف المجني عليه وسائقه، واختطافهما بعد تهديدهما بالأسلحة النارية، فيما تم فحص مسكن رجل الأعمال السعودي بالتجمع الخامس وتتبع علاقته بجيرانه والمحيطين به، وكذلك فحص علاقات سائقه المختطف.

وأشارت المصادر إلى إخطار اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بالواقعة، والذي وجه بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الواقعة، ويضم فريق البحث عشرات الضباط من مباحث القاهرة والإسماعيلية.