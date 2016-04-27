القاهرة تطالب بريطانيا بالتحقيق في مقتل مصري حرقا بلندن

طالبت الرئاسة المصرية بريطانيا بالتحقيق في مقتل مصري حرقا بلندن الثلاثاء.

وأعربت الرئاسة المصرية في بيان لها عن بالغ الحزن وعميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصري شريف عادل حبيب ميخائيل الذي لقي مصرعه، وتم العثور على جثته محروقة فى إحدى ضواحي العاصمة البريطانية لندن مؤكدة أن السلطات المعنية تتابع عن كثب التحقيقات التي تُجرى بشأن مقتل المواطن المصري، وصولاً إلى الوقوف على ملابسات وقوع الحادث.

وأهابت رئاسة مصر بالسلطات البريطانية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها وجهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقاباً رادعاً بموجب القانون، أخذاً في الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصري الفقيد في التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل.

إلى ذلك صرح المستشار احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزارة الخارجية تتابع باهتمام وقلق شديدين حادث مقتل المواطن المصري حرقاً في سيارته.

وأضاف أن سامح شكري وزير الخارجية وجه القنصلية العامة المصرية في لندن بإجراء اتصالات فورية مع السلطات البريطانية للإعراب عن تطلع مصر لإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومحايد بشأن الحادث، ومعرفة أسبابه ومحاسبة المسؤولين عنه في أسرع وقت.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تطلعه لتفهم السفارة البريطانية في مصر للجانب الإنساني والحالة الخاصة المرتبطة بهذا الحادث الأليم، والتي تتطلب تقديم السفارة التسهيلات لمن يرغب من عائلة الضحية بالسفر إلى لندن للتضامن وتقديم المساعدة لوالديه، وعدم التقيد بأسباب بيروقراطية قد تؤدي إلى حرمان أسرة المتوفي من المؤازرة والدعم الذي يحتاجون إليه بشدة في هذه الأوقات العصيبة.

وقال إن القنصلية المصرية العامة في لندن تتابع على مدار الساعة الحادث حيث أُخطرت الثلاثاء من جانب راعي الكنيسة المصرية في لندن بالعثور على جثة المواطن داخل سيارة محترقة في مرآب سيارات بضاحية ساوث هول.

وقال إن القنصل العام قام على الفور بالاتصال بوالد المواطن وتوجها سويا إلى المستشفى الذي يتواجد فيه، حيث تبين أنه توفي فور وصوله مضيفا أن القنصل المصري في لندن السفير علاء يوسف يقوم بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف علي أسباب الحادث، وتقديم كافة سبل العون والمساعدة لأسرة المواطن.