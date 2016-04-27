ملك البحرين يزور الأزهر ويلتقي بابا الأقباط في مصر

زار العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الأربعاء، مشيخة الأزهر الشريف، والتقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وعددا من أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتناول اللقاء التعاون بين البحرين والأزهر في نشر الوسطية والاعتدال، والتأكيد على أهمية دور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف.

وزار ملك البحرين مقر الكنيسة المصرية بالعباسية، حيث التقى بابا الأقباط البابا تواضروس الثانى، ووفدا من الكنيسة منهم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة،، والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، وقدم جلالته التهاني للاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.