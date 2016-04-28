العثور على جثة مصري بصندوق قمامة في أميركا

أعلنت الخارجية المصرية العثور على جثة مواطن مصري يدعى محمد محمو رشدي ملقاة بأحد صناديق القمامة في ولاية شيكاغو الأميركية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القنصلية العامة المصرية في شيكاغو تتابع باهتمام حادث مقتل المواطن محمد محمود رشدي، الذي اختفى يوم 20 الجاري وعثر على جثمانه بأحد صناديق النفايات الكبيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه فور ورود تلك المعلومات إلى القنصلية العامة في شيكاغو، أجرت القنصلية اتصالاتها مع السلطات المعنية، كما توجه اليوم الخميس، القنصل العام المصري، إلى ولاية إنديانا للالتقاء مع المحقق الخاص بالواقعة، وذلك للتعرف على مجريات التحقيق والوقوف على خلفية الحادث والإجراءات التي ستقوم بها السلطات الأميركية في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه بالتوازي مع ذلك، استدعت وزارة الخارجية المسؤول عن القسم القنصلي بالسفارة الأميركية بالقاهرة للتأكيد على أهمية الشفافية وسرعة الكشف عن الجناة في ذلك الحادث الأليم، مؤكداً أنه سيتم الإعلان على الفور ما يرد من معلومات إضافية في هذا الشأن.