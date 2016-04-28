داعش يتبنى قتل 3 شرطيين في سيناء

أعلن فرع تنظيم داعش في مصر مسؤوليته عن تفجير بقنبلة وقع في شمال سيناء الأربعاء وأسفر، بحسب السلطات المصرية، عن مقتل ثلاثة شرطيين.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن ثلاثة شرطيين قتلوا الأربعاء في العريش، كبرى مدن شمال سيناء، إثر انفجار قنبلة لدى مرور آليتهم في المدينة، ولم تذكر الوزارة مزيداً من التفاصيل.

وقالت "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم داعش، في بيان على تويتر، إن عناصرها نفذوا ثلاث عمليات، الأربعاء، ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء.

ويعد شمال سيناء معقلاً لتنظيم داعش، الذي يخوض حرباً شرسة ضد قوات الأمن، قتل فيها جنود وشرطيون خلال الأشهر الأخيرة.