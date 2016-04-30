الأزهر يطالب المجتمع الدولي بإنهاء الوضع المأساوي بحلب

طالب الأزهر الشريف، أمس الجمعة، المجتمع الدولي بالعمل على الوصول لحل عاجل سريع لإنهاء "الوضع المأساوي" في مدينة حلب السورية مع مقتل أكثر من 200 مدني إثر تجدد المعارك في المدينة منذ أكثر من أسبوع.

وجاء بيان الأزهر غداة مقتل العشرات في غارة استهدفت مستشفى ميدانيا في المدينة حيث تشن قوات النظام غارات جوية على أحياء المعارضة.

وقال الأزهر في بيانه إنه "يتابع بقلق شديد ما تتداوله وسائل الإعلام من تردي الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية جراء أعمال القصف والقتال التي تشهدها المدينة جراء قصف المدنيين والمستشفيات ودور العبادة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وتشريد العديد من الأسر".

وطالب الأزهر "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل عاجل وسريع لوقف أعمال القتل والتدمير في حلب، وإنهاء الوضع المأساوي فيها، والسعي قدما لوقف نزيف الدم السوري".

وأكد الأزهر أن "الوضع المأساوي في حلب لم يعد يتحمل المماطلة في وقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "أعمال القتل والتدمير التي شاهدها القاصي والداني عبر وسائل الإعلام ومشاهد التنقيب بين الأنقاض عن الضحايا الأبرياء لا يقره عرف ولا دين، وهو يخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام النفس البشرية وحقها في حياة آمنة وكريمة".