التحقيق بمقتل وإصابة مصريين في ليبيا

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب المصري العام، قراراً بإجراء التحقيق فيما تضمنه كتاب الشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية بشأن مقتل وإصابة مواطنين مصريين في مدينة بني وليد الليبية يوم الأربعاء الماضي.

وتبين وفقاً لما ورد بالكتاب أن إجمالي عدد المصريين في الحادث 21 مواطنا مصرياً منهم 13 لقوا مصرعهم ومواطن واحد مصاب بطلق ناري مودع بالمستشفى في حالة حرجة وتواجد 7 آخرين يجري معهم التحقيق بنيابة ترهونه بليبيا وحالتهم جيدة.

كما تبين أن المواطنين المصريين المذكورين دخلوا الأراضي الليبية بصحبة 11 سوريا وصوماليين اثنين عن طريق السودان كهجرة غير شرعية.

وأمر النائب العام بتكليف إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة بإعداد مذكرة بطلبات النيابة المصرية لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في دولة ليبيا لموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وتقارير الطب الشرعي وما تضمنته التحريات وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.