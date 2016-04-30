مصر.. المؤبد لـ20 متهماً في "أحداث سجن بورسعيد"

أفادت مراسلة قناة "العربية" بأن محكمة جنايات بورسعيد عاقبت ٢٠ متهماً بالسجن المؤبد في قضية "أحداث سجن بورسعيد"، فيما عاقبت ١٢ متهماً بالسجن المشدد ١٠ سنوات، و١٨ متهماً بالسجن ٥ سنوات، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم بسبب وفاته.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة قتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد عقب صدور الحكم في قضية "مذبحة استاد بورسعيد"، وأن المتهمين عقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم.

والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكان المتظاهرون قد أشعلوا النار في مركزين للشرطة بالمدينة خلال عنف استمر أياماً كما أشعلوا النار في سيارة بث تلفزيوني وواجهة كلية جامعية وعدد من السيارات وأتلفوا واجهات متاجر وإشارات مرور ولوحات إعلانية.

وبدأ العنف بتوجه مئات من سكان بورسعيد في مسيرة غاضبة إلى السجن العمومي في المدينة يوم 26 يناير 2013 فيما بدا أنها محاولة لإطلاق سراح مسجونين أعقبها اشتباك عنيف مع الشرطة، مما أدى لسقوط عشرات القتلى.