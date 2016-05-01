مقتل 20 من أنصار بيت المقدس جنوب الشيخ زويد ورفح

قتل 20 من أنصار بيت المقدس اليوم الأحد وأصيب 25 آخرين إثر عمليات قصف من مروحيات الأباتشي لمعاقل وأهداف متحركة تابعة لتنظيم بيت المقدس بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح في مصر.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن معلومات وردت إلى أجهزة الأمن بوجود مجموعة من أنصار بيت المقدس تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الارتكازات الأمنية جنوبي الشيخ زويد ورفح، حيث قامت المروحيات بقصف بؤر إجرامية بمناطق بلعة والمهدية والمقاطعة واللفيتات. وأسفرت عمليات القصف عن مقتل 16 على الأقل وإصابة 25 آخرين.

كما قصفت مروحيات الأباتشي سيارة يستقلها 4 من أنصار التنظيم بمنطقة العكور وقتلوا جميعاً.