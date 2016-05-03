قوات الأمن المصرية تصد هجوما على كمين بالعريش

أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة نقلاً عن مصدر أمني أن قوات الأمن بشمال سيناء تمكنت من صد هجوم على أحد الارتكازات الأمنية جنوب العريش مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت المصادر إن سيارتين ربع نقل كان يستقلهما 9 عناصر حاولوا الهجوم على ارتكاز أمني جنوب العريش واشتبكت معهم القوات، حيث كثفت إطلاق نيرانها باتجاه السيارتين مما أسفر عن مقتل مسلحين وإصابة 3 آخرين، واضطر قائدا السيارتين للهرب من موقع الاشتباكات.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 3 جنود من قوة الكمين، وحالتهم مستقرة، وقد رفعت قوات الأمن بشمال سيناء حالة الاستعداد القصوى تحسبا لوقوع أية هجمات إرهابية أخرى.