السيسي: سنواصل مساندة أشقائنا العرب ضد أي تهديدات

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعاً، مساء الثلاثاء، مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود حجازي، وقادة الأفرع الرئيسية حيث ناقش معهم العمليات العسكرية في سيناء والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وأكد السيسي خلال الاجتماع أهمية العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي، نظرا لدقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة، مشيدا بجهود رجال القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية والإجرامية تحقيقاً لأمن المصريين.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي، والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية في مواجهة التحديات التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، والنيل من مقدرات الشعوب العربية.

وكان الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري قد شهد عملية للمدفعية بالذخيرة الحية "مجد 14" نفذته وحدات مدفعية القوات المسلحة في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأشاد وزير الدفاع المصري بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وما حققته من مستوى راقٍ في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكافة الأسلحة والمعدات.

وطالب صبحي القادة والضباط على كافة المستويات بالاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا لتأصيل خبرات القتال وتوفير كافة الإمكانات للارتقاء بالمجندين وتأهيلهم للمهام والواجبات المكلفين بها.