مصر تمدد حالة الطوارئ بشمال سيناء 3 أشهر أخرى

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بفرض حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى في أجزاء من محافظة شمال سيناء التي ينشط بها مسلحون تابعون لتنظيم "داعش".

وكانت حالة الطوارئ فرضت بالمحافظة المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني في أكتوبر 2014 في محاولة لاحتواء هجمات الإرهابيين.

ووفقا لقرار السيسي الذي صدر بتاريخ 28 نيسان/إبريل ونشر بالجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، فإن حالة الطوارئ مددت "لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 إبريل 2016".

كما تضمن القرار استمرار حظر التجول في عدد من مناطق المحافظة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، فيما عدا العريش كبرى مدن المحافظة وجزء من الطريق الدولي حتى مدخل العريش الغربي حيث يسري الحظر من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا.

وتضمنت المادة الثالثة أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.