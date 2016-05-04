مصر.. حبس ناشطة 6 أشهر بتهمة إهانة القضاء

قضت محكمة جنح السيدة زينب في مصر، الأربعاء، بمعاقبة الناشطة السياسية سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالحبس 6 أشهر مع النفاذ في واقعة اتهامها بإهانة القضاء.

وتعود وقائع الدعوى إلى رفض "سناء سيف" التحقيق معها في اتهامها بالتحريض على التظاهر في منطقة المقطم يوم 25 أبريل الماضي وما اعتبرته "تحقيقاً صورياً"، الأمر الذي اعتبرته النيابة إهانة لعضوها القائم بالتحقيق.

وسناء سيف هي ابنة ليلى سويف الناشطة السياسية في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووالدها هو المحامي والحقوقي والناشط اليساري، وعضو مؤسس في مركز هشام مبارك للقانون، أحمد سيف عبدالفتاح، وشقيقها هو الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح، وشقيقتها الناشطة السياسية والحقوقية منى سيف.