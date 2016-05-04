مقتل مجند مصري في تفجير شمال سيناء

قالت مصادر أمنية في مصر إن مجندا قتل اليوم الأربعاء عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة مدرعة على طريق في محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متطرفون تابعون لتنظيم داعش.

وأضافت المصادر أن المركبة كانت ضمن قوة أمنية ترافق صهريج مياه في طريقه لمقرات أمنية جنوبي الشيخ زويد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة، لاسيما في محافظة شمال سيناء المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني.

وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متطرفون في تلك المنطقة.