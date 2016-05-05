مصر.. المؤبد لـ 112 متهماً في قضية "اقتحام أبو قرقاص"

قضت محكمة أسيوط العسكرية في مصر، الخميس، بالسجن المؤبد لـ112 متهما في أحداث "اقتحام قسم أبو قرقاص"، إضافة إلى سجن 32 متهماً آخرين بأحكام متفاوتة بين 3 و7 سنوات حضورياً، وبراءة 2 آخرين، لعدم ثبوت الأدلة عليهما، في قضية اقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص بالمنيا.

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين للقضاء العسكري، ولفت أمر الإحالة إلى أن المتهمين اعتدوا على منشآت شرطية، وقتلوا عددا من أفراد وضباط الشرطة، وحرضوا على العنف وإثارة الشغب والدعوة للتظاهر ضد الجيش والشرطة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري في شهر مارس من العام الماضي