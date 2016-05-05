وزير دفاع مصر: أدعو الشعب للوقوف خلف قيادته السياسية

دعا الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، جميع المصريين للوقوف خلف "قيادتهم السياسية الواعية بجهد مخلص وصادق لإعلاء مكانة مصر وصون عزتها وحفظ كرامتها وبناء المستقبل الأفضل للأبناء والأحفاد".

وقال صبحي، خلال مراسم الاحتفال بتكريم عناصر القوات المسلحة الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة خلال البطولات الدولية والإفريقية والعربية في الفترة الأخيرة: "إننا واثقون في قدرة الشعب المصري العظيم على بناء مصر الحديثة، دولة قوية لا تفرط في أمنها واستقرارها، ولا تنزلق إلى ما يهدد مصالحها وسيظل هذا الشعب رمزاً لعظمة وطنه، ومتمسكا بكرامته ومحافظا على تاريخه وأمجاده، وستظل تضحيات هذا الجيش الأبي نبراساً وضياء لجيوش وشعوب وأمم لقرون طويلة على طريق الحق والمجد والكرامة".

وأشار وزير دفاع مصر إلى أن "الشباب هم وقود الأمة ومستقبلها ورمز عزتها وكرامتها بما يمتلكونه من مواهب وطاقات بشرية خلاقة وعزيمة وإصرار على تحقيق الآمال والطموحات"، مؤكدا "اعتزاز الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب ورفع راية مصر عالية خفاقة بين الأمم والشعوب".