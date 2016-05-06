القاهرة تطلب تقرير الطب الشرعي للقتيل المصري في إيطاليا

طلبت السلطات المصرية تقرير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات الخاصة بأسباب وفاة المواطن المصري محمد باهر صبحي في إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، بأن السفارة المصرية في روما تتابع باهتمام شديد عملية التحقيق الجارية في أسباب وفاة المواطن محمد باهر صبحي بمدينة نابولي الإيطالية، حيث قام نائب السفير المصري بزيارة إلى مدينة نابولي منذ يومين التقى خلالها مع فريق التحقيق الخاص بالحادث، وقام بتسهيل مهمة أحد أقارب المتوفى في التعرف على الجثمان.

وأضاف أن نائب السفير المصري توجه مرة أخرى إلى مدينة نابولي اليوم الخميس الموافق 5 مايو الجاري لمشاهدة شريط الفيديو الخاص بتسجيل كاميرات محطة قطار نابولي، والتي قامت بتسجيل الفترة التي تواجد فيها المتوفى في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السفير المصري في روما التقى بالمسؤولين بوزارة الخارجية الإيطالية للتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة من جانب السلطات الإيطالية لعملية التحقيق، وتطلع الحكومة المصرية وأسرة المتوفى للتعرف على أسباب الحادث في أسرع وقت، كما تم تسليم مذكرة رسمية إضافية لطلب الحصول على تقرير الطب الشرعي كاملاً وبشكل مفصل.

وقال إن وزارة الخارجية مستمرة في متابعة التطورات الخاصة بعملية التحقيق والإفادة بالمستجدات.