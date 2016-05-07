السراج: مصر ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة

أعرب رئيس المجلس الرئاسي رئيس الوزراء الليبي فايز السراج خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت، عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة الأمن والاستقرار.

وأكد أن بلاده تثمن غالياً الجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعبها.

كما أكد فايز السراج حرص الحكومة الليبية على تعزيز مفهوم الدولة والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، مؤكدا اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في ليبيا، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة الليبية وتستهدف المواطنين الأبرياء، بما يؤثر سلبا على أمن واستقرار الشعب الليبي في مختلف المدن الليبية.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على حرصه على التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.