السيسي يؤكد للسراج دعم مصر لحكومة الوفاق الوطني الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية بما يمكّنها من بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس المصري قد استقبل بمقر رئاسة الجمهورية المصرية السبت فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حيث عبّر عن إيمان مصر بحتمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مؤكداً أن الهدف الوحيد الذي تسعى مصر إلى تحقيقه هو ضمان أمن واستقرار ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأعرب السيسي عن أطيب تمنياته للمجلس الرئاسي بالتوفيق والنجاح في قيادة ليبيا وتلبية طموحات شعبها في تحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدا على مواصلة مصر دعمها للمجلس الرئاسي والمؤسسات الليبية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السراج قد أعرب عن تقدير بلاده لدور مصر الرائد في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار، مؤكداً أن بلاده تثمن عالياً الجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

وذكر أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة الليبية، والجهود المبذولة من أجل استكمال التوافق الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية العمل على تحقيق التوافق السياسي الليبي عبر قيام مجلس النواب باعتماد الحكومة في أقرب وقت، وذلك حتى يتسنى للشعب الليبي البدء في إعادة بناء البلاد، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة العمل المتوازي على المسارين السياسي والأمني في ليبيا للحيلولة دون تمدد الإرهاب هناك، مشدداً على أهمية تنفيذ اتفاق الصخيرات بمختلف عناصره حتى تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الاضطلاع بمهامها.

من جانبه، أكد السراج حرص ليبيا على تعزيز مفهوم الدولة، والحفاظ على سلامة النسيج الوطني الليبي، مشيراً إلى اعتزام الحكومة الليبية مواجهة التنظيمات الإرهابية المتواجدة في البلاد، والتي تسعى إلى تمزيق وحدة الدولة، وتستهدف المواطنين الأبرياء.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حرصه على التعاون مع دول الجوار بشكل وثيق من أجل دحر هذا الخطر الداهم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة التنسيق المشترك وتبادل زيارات الوفود .

وثمن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مساهمات أبناء مصر الممتدة فى تنمية ليبيا والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر وأبناؤها لدى الشعب الليبي، مؤكداً حرص السلطات الليبية على بذل ما في وسعها من جهود لتحقيق الأمن الاستقرار.