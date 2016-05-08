الأوقاف: التستر على الجماعات الإرهابية جريمة لا تغتفر

أدانت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الأحد، الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع بحلوان، والذي راح ضحيته 8 من رجال قوات الأمن المخلصين.

وأكدت الوزارة أهمية الحسم مع الجماعات الإرهابية وأعلنت أن التستر على أي من عناصرها جريمة لا تغتفر وخيانة للدين والوطن.

من جهة أخرى، نددت نقابة الصحفيين بالجريمة الإرهابية، وأكدت أن "مثل تلك العمليات الجبانة لن تزيد مصر إلا إصراراً على اجتثاث الإرهاب من جذوره".

فيما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن العملية الإرهابية: "إن الإرهاب الأسود يطل برأسه من آن لآخر ليعيث في الأرض فسادا ويسفك الدماء التي حرم الله، فاستحق مرتكبوه بذلك اللعنة في الدنيا والآخرة".