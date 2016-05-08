سفير السعودية بمصر يقاضي أيمن نور بتهمة التزوير

أعلن سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان، إقامته دعوى تزوير أمام القضاء المصري ضد المعارض الهارب في تركيا أيمن نور.

وقال قطان عبر تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر "أقمت دعوى تزوير أمام القضاء المصري ضد المدعو أيمن نور.

وكان قطان قد نفى في ابريل الماضي بشكل قاطع، صحة ما تناقلته بعض القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، من تصريحات مزيفة نسبت إليه بشأن منح مسؤولين وإعلاميين مصريين هدايا.

وقال السفير قطان: "التزوير في البرقية المتداولة واضح وضوح الشمس، وهي لا تتلاءم مع مخاطبات سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، لا من ناحية الشكل أو الأسلوب أو المضمون.

وشدد قطان على أنه سوف يقاضي كل من يسيء للعلاقات السعودية المصرية عن طريق ترويج شائعات أو بث أكاذيب أو تزوير وثائق يتم الادعاء بأنها منسوبة لمسؤول سعودي.

وكان أيمن نور، رئيس حزب الغد المعارض والهارب إلى تركيا، قد نشر تلك البرقية المزورة على صفحته، وتداولتها عدة مواقع نقلا عنه.

من جانب آخر، نعى السفير السعودي بالقاهرة، ضحايا حادث حلوان الذي وقع اليوم الأحد، وأسفر عن مقتل 8 شرطيين، مؤكدا مساندة المملكة العربية السعودية لمصر ضد الإرهاب.