نقيب الصحافيين بمصر: نحن نقابة رأي ولن نحجر على أحد

رفض يحيى قلاش، نقيب الصحافيين بمصر، التعليق على الاجتماع الذي دعا إليه محمد عبدالهادي رئيس تحرير جريدة "الأهرام"، لبحث سبل الخروج من أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية تحت عنوان "لقاء الأسرة الصحافية".

وقال قلاش في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": "لن أعلق على هذا الاجتماع وما دار فيه، إحنا مش هنتخانق، فهؤلاء زملاء لهم الحق في الاجتماع، والتصريح لما يشاؤون، ونحن نقابة رأي ولن نحجر على أحد".

وردًا على المطالب بعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس النقابة، قال قلاش: "إذا استوفت الشكل القانوني، سوف نعقدها".