واشنطن ولندن عن هجوم حلوان: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت السفارة الأميركية في بيان لها، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة حلوان، حيث أسفر عن استشهاد عدد من رجال الشرطة المصرية الذين وصفتهم في بيانها بـ"الشجعان"، وقالت إنها تتقدم بتعازيها إلى أسر وأصدقاء الضحايا.

وأكدت السفارة الأميركية أن الولايات المتحدة تواصل وقوفها مع مصر حكومة وشعباً في مواجهة الإرهاب.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن عن تعازيه في ضحايا الحادث.

وكتب السفير جون كاسن، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية: "تعازينا الحارة لعائلات وزملاء عناصر الشرطة الذين قتلوا في حلوان".

وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لمصر في مكافحة الإرهاب بالقول "نقف معًا لنهزم هذا الإرهاب".