وزير داخلية مصر مشيعاً قتلى حلوان: لن تُهزم إرادتنا

أكد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أن بلاده ووزارته مصرتان على استكمال حربهما ضد الإرهاب.

وقال خلال تقدّمه مشيعي الجنازة العسكرية لقتلى حادث حلوان الإرهابي الذين قتلوا في الساعات الأولى من صباح الأحد إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم أثناء قيامهم بتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة حلوان إن رجال الشرطة هم أبطال الوطن، الذين تختلط دماؤهم بتراب الوطن كل يوم، ويرتفعون فوق كل التحديات والصعوبات التي تواجههم.

وأضاف قائلاً إننا مصرون على استكمال مسيرتنا ضد الإرهاب، وكل من يحاول تهديد استقرار الوطن، ورؤوسنا مرفوعة وأقدامنا ثابتة ولن تثنينا أية محاولات لهزيمة إرادتنا وإصرارنا على مواجهة كل التحديات ورجال الشرطة يسمعون صرخات أسر الشهداء ويستقبلونها بإرادة، ولن يتهاونوا في الحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مقتل 8 شرطيين، في حادث إرهابي بحلوان قال تنظيم داعش إنه وراء تنفيذه .

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بالوزارة إنه في الساعات الأولى من صباح الأحد، وأثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة حلوان يرتدون الملابس المدنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص تابعة لجهة عملهم، وسيرهم بشارع عمر بن عبدالعزيز بدائرة القسم، قام مجهولون يستقلون حافلة ربع نقل باعتراض سيارة المأمورية حيث ترجل منها 4 أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي وقاموا بإطلاق أعيرة نارية كثيفة تجاه حافلة الشرطة من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار.