بالفيديو والصور..التفاصيل الكاملة لحريق العتبة بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحيا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصاباً نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي. وقال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف فى تصريحات اليوم أنه تم إسعاف 51 حالة في مكان الحريق ونقل 40 مصابا آخرين للمستشفيات، مشيراً إلى أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم.

كما قدرت الخسائر المالية بأكثر من 60 مليون جنيه هي جملة الخسائر الناجمة حتى الآن عن حريق العتبة الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين بقلب القاهرة.

البداية كانت بحريق في فندق يقع بمنطقة الرويعي حيث قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن الفندق مكون من 6 طوابق واندلعت النيران به وتم إخلاؤه على الفور من النزلاء وتأمينهم والدفع بـ 15 سيارة إطفاء ، و4 سلالم هيدروليكية، وخزاني مياه كبيري الحجم، لدعم قوات الحماية المدنية لتتمكن من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

شهود العيان كشفوا لـ"العربية نت" أن الحريق اندلع أسفل الفندق ما أدى إلى سرعة امتداد النيران لباقي المنازل والعقارات المجاورة والمحال التجارية وإتلاف العديد من البضائع الخاصة بالباعة الجائلين حيث اشتعلت النيران بها وامتدت إلى باقي العقارات المجاورة للفندق.

وقالوا إن سبب استمرار النيران يرجع لوجود كميات كبيرة من المنتجات البلاستيكية والملابس والأحذية في مخازن بجوار الفندق وهو ما أدى لاستمرار الحريق واستمراره لنحو 6 ساعات قبل السيطرة عليه.

قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من فرض سيطرتها على الحريق خلال ساعات قليلة واستعانت بنحو 35 سيارة إطفاء كما بدأت في عمليات التبريد فيما قامت محافظة القاهرة بتنظيف المنطقة وإزالة آثار الحريق وتسهل الحركة المرورية التي تعرضت للشلل التام.

من جانبها أعلنت هيئة الإسعاف، ارتفاع حالات الإصابة في الحريق لـ60 مصابا، حيث تم نقل 29 حالة للمستشفيات، وإسعاف 31 آخرين بموقع الحادث.

وأوضحت في بيان لها أنه تم الدفع بـ22 سيارة إسعاف في موقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفيات الحسين الجامعي، وسيد جلال وصيدناوي للتأمين الصحي، ومستشفى الهلال وأحمد ماهر والجمهورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد لـ" العربية. نت " أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات، والإصابات جميعا ناتجة عن الاختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق.

اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، قال لـ" العربية. نت " إن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في الفندق دون وقوع وفيات وتقوم المحافظة حاليا والجهات المعنية بمرحلة التبريد لمنع تجدد نشوب الحريق مرة اخرى خاصة ان المنطقة مزدحمة بمنتجات خاصة بالباعة الجائلين وسريعة الاشتعال.

وأضاف أن حي الموسكي بدأ في تنظيف المنطقة من آثار الحريق، وشفط المياه الناجمة عن عملية الإطفاء مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم تحديد قيمة الخسائر المادية لكن ستكون هناك إجراءات أخرى لنقل الباعة الجائلين لمنطقة أسواق خاصة بهم وتجميل المنطقة ذات البعد التاريخي والأثري.