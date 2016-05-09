بلاغ للنيابة ضد الفنان أحمد آدم لسخريته من أزمة حلب

تقدم محامٍ مصري ببلاغ للنائب العام ضد الفنان الكوميدي أحمد آدم يتهمه فيه بالإساءة والسخرية من أهالي حلب في برنامجه "بني آدم شو" والذي يذاع على فضائية "الحياة" المصرية.

وقال يوسف المطعني، المحامي ومقدم البلاغ الذي يحمل رقم 6629 عرائض النائب العام، إن الفنان أحمد آدم قام يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 4 مايو وأثناء عرض برنامجه على فضائية "الحياة" على الهواء مباشرة بحركات بهلوانية تطرق خلالها للأحداث في سوريا وتعرض مدينة حلب للغارات، متهكماً وساخراً من مجريات الأمور هناك باعتبار أن ما يجري في حلب من قتل ودمار وخراب هو مجرد ادعاءات كاذبة، مستهتراً بكل المشاعر الإنسانية والعروبية والقومية.

وقال إن آدم زعم أن ما يحدث في مدينة حلب هو مجرد مادة إعلامية تصدر من قنوات لها مآرب أخرى على غير الحقيقة، متخذاً من جسده وحركاته تدعيماً لكلامه بحركات لا تمت إلى الفن بأية صلة.

وأضاف المحامي أن الفنان المصري استخف بدماء الأشقاء في سوريا واستهان بمحنتهم التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً من قتل وتدمير وتهجير واغتصاب يتنافى مع الطبيعة البشرية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما يتنافى مع مقتضيات القومية العربية والشريعة الإسلامية والقوانين المصرية.

وأشار إلى أن ما فعله آدم يتنافى مع رسالته كفنان له دوره في ترسيخ القيم والمبادئ الاجتماعية، "ضارباً بكل هذا عرض الحائط ومتخذاً من أزمة أشقائنا السوريين مادة للسخرية والاسترزاق على حساب الدم، الأمر الذي يؤثر على علاقة شعبين كانا منذ فترة قليلة دولة واحدة في الجمهورية العربية المتحدة".

وقال إن واقعة آدم تشكل حيداً عن كل ما هو إنساني وأخلاقي، ما يؤدي بالتبعية إلى مشاحنات بين الشعبين الشقيقين وإهانة لشعب مصر الذي يقف في كل الأزمات التي تحيك بالوطن العربي ومن ضمنها سوريا التي تمر بأشد الأزمات على الإطلاق.

وطالب المحامي المصري بالتحقيق مع آدم وفضائية "الحياة"، مرفقاً ببلاغه تسجيلاً كاملاً للحلقة محل الواقعة.