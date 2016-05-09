ضم حلايب وشلاتين لأسوان.. وسط اعتراض نواب البحر الأحمر

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات سيشمل ضم حلايب وشلاتين جنوب البلاد إلى محافظة أسوان بدلا من محافظة البحر الأحمر.

وقال خلال كلمة له أمام برلمان مصر اليوم الاثنين، إنه سيجري اعتماد التقسيم لمحافظة الوادي الجديد عرضيا وليس طوليا، مضيفا أن التقسيم العرضي سيؤدي إلى ربط كل محافظات الصعيد بساحل البحر الأحمر.

من جانبه قال ممدوح عمارة، نائب حلايب وشلاتين في البرلمان، لـ"العربية.نت"، إن "قرار نقل تبعية حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان ستتم مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان للموافقة عليه أو رفضه"، مضيفا أن "هناك رفضا من أهالي حلايب وشلاتين لانضمام مدينتهم إلى أسوان مطالبين باستمرار تبعيتهم لمحافظة البحر الأحمر وسبق وأن أخطروا الحكومة والقيادة السياسية بذلك".

وقال إنه كنائب للمدينتين في البرلمان ومعه نواب البحر الأحمر أبدوا اعتراضهم على القرار لرئيس البرلمان الذي أكد ان القرار ستتم مناقشته في جلسة عامة قريبا.

وكانت إحدى اللجان التابعة للبرلمان قد انتهت من إعداد توصياتها لتنمية منطقة حلايب وشلاتين (جنوب مصر) حيث أوصى تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة وبحث متطلبات التنمية بالمنطقة بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة، ومنها إنشاء ميناء أبو رماد لتسهيل حركة التجارة الخاصة بمنتجات أسوان وتصديرها للخارج ويتيح للسودان الاستفادة منه في حركة التجارة الخاصة بها، والمطالبة بإعادة إنشاء ميناء عيذاب بحلايب.

وطالبت اللجنة بتحويل مطار برانيس العسكري لمطار مدني للمساهمة في سرعة بناء وتنمية شلاتين وحلايب، وإنشاء محطة لنقل الركاب وتقديم قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لأهالي المدينتين، واستكمال كليات الطب البشري والبيطري والبترول والتعدين والثروة السمكية وغيرها من الكليات.