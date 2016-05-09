نقيب الصحافيين بمصر: انفراجة قريبة بالأزمة مع الداخلية

كشف يحيى قلاش، نقيب الصحافيين المصريين عن قرب انفراج الأزمة بين النقابة وبعض أجهزة الدولة، مؤكدا وجود مبادرات لحلها ووقف الحصار عن النقابة.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين لبحث المبادرات التي تقدم بها برلمانيون للوساطة وبحث مطالب الصحافيين من أجل إنهاء الأزمة، رافضا الإفصاح عن مبادرات أخرى تقدمت بها عدة جهات للحل.

وأضاف: خلال أيام قليلة سيتم إنهاء كل شيء وإعادة العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة لمسارها الطبيعي، مؤكدا أن اجتماع مجلس النقابة اليوم سيحسم الكثير من الأمور.

"العربية.نت" سألت قلاش حول المدة التي قد تستغرقها المفاوضات الجارية حاليا لحل الأزمة، وهل يمكن أن تصل إلى أسبوع مثلا؟ فقال ربما أقل من ذلك، مجددا التأكيد مرة أخرى أن الأزمة في طريقها للحل.

من جانبه، قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة لـ"العربية.نت" إن النقيب يقوم بالتواصل مع جهات عديدة بالدولة لمناقشة المبادرات التي تم طرحها لتسوية الأزمة.

وقال إنه لا يعلم شيئا عن المبادرة التي طرحها البرلمان، وطالب خلالها لجنة الإعلام بالمجلس بالجلوس مع مجلس النقابة.

وفيما يخص القرارات الصادرة عن مؤتمر الأهرام الداعي لسحب الثقة من المجلس وإجراء انتخابات مبكرة قال عبدالرحيم، إنه لا يوجد نص قانوني يجيز سحب الثقة من المجلس، ومنذ نشأة النقابة لم تسحب الثقة من أي من مجالسها.

وقال إن النقابة تحترم القانون، والصحافيون ليسوا فوق القانون، وكانت تأتي إلى النقابة طلبات للتحقيق مع صحافيين، ونخطرهم ونحضر معهم التحقيقات وفقا للقانون، ولكن في الواقعة الأخيرة التي اقتحمت فيها وزارة الداخلية النقابة لتوقيف صحافيين كنا نرغب في تطبيق المادة 70 من قانون النقابة ووجود رئيس النيابة والنقيب أو أي عضو من المجلس قبل الدخول إلى النقابة.