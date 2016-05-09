مصر.. النيابة تتحقق من صحة فيديو لهجوم حلوان

تحقق نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية في صحة فيديو تم تداوله ويكشف تفاصيل ولحظات الهجوم الإرهابي في حلوان الذي وقع صباح الأحد وأسفر عن مقتل 8 شرطيين.

وتبحث النيابة من خلال الفيديو الذي تم تصويره من كاميرات خاصة بأحد المحلات التجارية القريبة من موقع الحادث عن أي لقطات توضح وتكشف تفاصيل الجناة وتحدد هويتهم، حيث تبين من الفيديو ظهور 4 أشخاص يتحركون حول سيارة القوة الأمنية، ويحملون الأسلحة الآلية، وقام أحدهم بالصعود أعلى السيارة وإطلاق الأعيرة النارية بكثافة ضد أفراد الشرطة.

وأظهر الفيديو تراجع السيارات والمارة بالطريق للخلف فور وقوع الهجوم وإطلاق النيران بكثافة على سيارة الشرطة، فيما عثرت النيابة خلال المعاينة على 120 فارغ لطلقات سلاح آلي، وقررت إرسالها إلى الطب الشرعي، لتحديد نوع المقذوف والمسافة التي أطلق منها.

من جانب آخر، نفى اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، العثور على علم "داعش" في موقع الحادث، مؤكداً أنه تم الاستماع لشهادات شهود العيان، وأكدوا استخدام الإرهابيين للأسلحة الآلية وليس الثقيلة كما تردد.

وقال عمر رضا، أحد شهود العيان، أنه فوجئ بسماع دوي إطلاق نار استمر لمدة 4 دقائق أمام مستشفى النصر بحلوان، وأنه قام بحمل النقيب محمد حامد معاون مباحث قسم شرطة حلوان إلى المستشفى، لكنه كان مصاباً بعدة طلقات في أماكن متفرقة من جسده.

ونفى شاهد العيان معرفته بأوصاف الجناة، مؤكداً أنهم لاذوا بالفرار بعد انتهاء إطلاق النار.