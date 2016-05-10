السيسي وبوتين يبحثان استئناف الرحلات وعودة السياح

أعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال الهاتفي الذي تم اليوم الثلاثاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد على مواصلة الجهود لاستئناف الطيران بين البلدين تمهيداً لعودة التدفقات السياحية الروسية إلى مصر لطبيعتها.

وقال إن الرئيس السيسي قدم التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لعيد النصر، وتناول معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء التنامي الملحوظ الذي تشهده على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، مضيفا أن الرئيسين اتفقا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات على الساحة الإقليمية وجهود مكافحة الإرهاب ودعم جهود التهدئة في سوريا.

وأضاف أن السيسي أكد أهمية دور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى توافق بينهما لإنجاح تلك الجهود بوصفهما رئيسي المجموعة الدولية لدعم سوريا، معرباً عن مساندة مصر للتوافق الروسي الأميركي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل بلاده.

وقال يوسف إن الاتصال تطرق أيضا للأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية دعم الحكومة الليبية ومساندة مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها الجيش الليبي.

من جانبه، أعلن المكتب الصحافي للكرملين، الثلاثاء، أن بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره السيسي، تركزت على ملفات دولية وإقليمية، مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا.

وأكد الجانبان على وجود تطور متسق في مختلف المجالات، وتم الإعراب عن الاهتمام بتنفيذ تدابير زيادة مستوى الأمن في المطارات المصرية في أسرع وقت ممكن، ما يتيح استئناف رحلات الطائرات الروسية إلى مصر.