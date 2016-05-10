مصر.. إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء

أحبطت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء، الثلاثاء، محاولة للهجوم على دورية أمنية جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر إن قوات الأمن كانت تقوم بعمليات تمشيط على طريق قبر عمير الخروبة جنوب الشيخ زويد.

ووردت معلومات تفيد بوجود 3 مسلحين يختبئون على جانبي الطريق انتظارا لمرور الدورية لمهاجمتها، وعلى الفور قامت القوات باعتلاء مكان مرتفع وتعاملت مع العناصر وتمكنت من تصفيتهم.

كما نجحت قوات الصاعقة بقرية أبو زرعي جنوب الشيخ زويد من تدمير سيارة ربع نقل كروز يستقلها 4 إرهابيين، وتم تصفيتهم، وعثر بحوزتهم على مدفع جرانوف.