إسرائيل هددت بعملية إنزال عسكري في القاهرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أنه هدد مصر بعملية إنزال عسكري في القاهرة عام 2011 وقت اندلاع الأحداث لإنقاذ موظفي السفارة الإسرائيلية.

وجاء كلام نتنياهو في حفل إحياء ذكرى قتلى إسرائيل في العمليات الخارجية، مؤكداً أنه جرى التلويح أمام مصر بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية إنقاذ لموظفي السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أثناء الأحداث والتظاهرات التي عمت العاصمة المصرية عام 2011.

وأضاف نتنياهو في حديثه أن إسرائيل تعمل كل ما بوسعها للحفاظ وعن قرب على موظفيها في دول العالم، مشيرا أنه في بعض الأحيان تكون هذه الجهود لا متناهية في الصغر والتفاصيل الدقيقة.

وتابع "قبل عدة سنوات واجهنا هذا الموقف عندما واجه موظفو سفارتنا في القاهرة تهديدات حقيقية، عندما هاجمت أعداد كبيرة سفارتنا والتي كانت تنوي قتل موظفي السفارة، في ذلك الوقت تحركنا في كافة الاتجاهات بما فيها التهديد بعملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، وهذا ما حرك الجيش المصري نحو السفارة وأنهى التهديد بتعاون كامل من داخل إسرائيل مع مصر في كافة التفاصيل.