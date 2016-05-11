إيطاليا تعين سفيرا جديدا لها بالقاهرة

أعلن رئيس حكومة إيطاليا ماتيو رينزىإن أن إيطاليا لا يمكن أن تبقى دون سفير لها في مصر في الوقت الراهن، لذلك قررت الحكومة تعيين جيامباولو كانتينى، الرئيس التنفيذي الحالي للتعاون الإنمائي وكبير الخبراء في شمال إفريقيا ليكون السفير الإيطالي الجديد لدى القاهرة.

وقال وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم الأربعاء إن السفير الجديد سيحل محل مساري ماوريتسيو، السفير الحالي الذي تم تعيينه وزيرا للتنمية الاقتصادية، وتم استدعاؤه قبل فترة من القاهرة للتشاور على خلفية قضية مقتل الباحث الإيطالي المقتول جوليو ريجيني.

السفير الإيطالي الجديد ولد في فلورنسا عام 1957، وكان سفيرا لبلاده في الجزائر، والقنصل العام في القدس، والمستشار والممثل الدائم لإيطاليا في الأمم المتحدة.