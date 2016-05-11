الإعدام لـ25 متهما في مذبحة "الهلايل والدابودية" بأسوان

قررت محكمة جنايات قنا في جنوب مصر اليوم الأربعاء إحالة 25 من المتهمين في القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014 والخاصة بمذبحة قبيلتي الهلايل والدابودية في أسوان إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتضم القضية 163 متهما بقتل 28 شخصا، في الأحداث التي وقعت بين "الهلايل" و"الدابودية" بأسوان في أبريل من العام 2014.

وكانت المذبحة قد وقعت في منطقة السيل الريفي بأسوان بين القبيلتين بسبب خلافات الجيرة وتسببت في مصرع أكثر من 25 شخصا وإحراق وإتلاف عدد من الممتلكات بين الطرفين، تم عقد مؤتمر للمصالحة بين الطرفين تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النائب العام وقتها المستشار هشام بركات أن المتهمين ارتكبوا جرائم التجمهر، والخطف، والقتل والحرق مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء في إزهاق الأرواح، والتمثيل بالجثث وحرقها واستخدام القوة مع رجال الشرطة وإجبارهم على عدم أداء مهامهم ووظائفهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، بالإضافة إلى تهم سرقة منقولات، ومصوغات ذهبية، ومبالغ نقدية، وماشية، وإتلاف بعض الممتلكات بين الطرفين.

قبائل الدابودية تمتد داخل قبائل الكنوز والفاديجكا، وكانت قبل تهجير النوبة تقع في أقصى الشمال بأسوان، وتتميز بالحفاظ على التقاليد والأعراق النوبية.

وتعتبر قرية دابود أكبر القرى النوبية تعداداً، حيث بلغ عدد سكانها حسب آخر إحصائية للمركز القومي للتعداد والإحصاء 2,52 مليون نسمة، يوجد منهم مليون و420 ألفا داخل مصر والباقون موزعون في مختلف دول العالم.

أما قبيلة بني هلال فيرجع نسبها إلى بني عامر بن معاوية بن هوازن بن منصور بن عكرمة، وهي قبيلة نازحة من شبه الجزيرة العربية، وتعتبر واحدة من أشهر وأكبر القبائل العربية التي هاجرت لشمال إفريقيا في بداية القرن الخامس الهجري، وتُعرف في التراث الشعبي بـ"تغريبة بني هلال".

ونزحت مجموعات منهم إلى محافظة أسوان منذ فترة طويلة واستوطنوا في منطقة الطابية بمدينة أسوان قبل تحويلها إلى أكبر مساجد المحافظة، حيث تم نقلهم إلى مناطق خور وعواضة وزرزارة والسيل الريسي ومنطقة الصحابي.