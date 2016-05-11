السيسي يحيل 44 قاضيا للمعاش بسبب دعم الإخوان

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين برقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة 44 قاضياً إلى المعاش، بناء على حكمي مجلس التأديب الأعلى الصادرين في 21 و28 مارس الماضي في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"قضاة من أجل مصر" و"قضاة بيان رابعة".

وقرر السيسي تعيين المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد شبل سالمان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

والقضاة المحالون للمعاش في قضية "قضاة من أجل مصر" 13 وهم محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد عبدالحميد حمدي القاضي باستئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، وحاتم مصطفى إسماعيل القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد منير خطيب القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف يوسف القاضي باستئناف الإسكندرية، ومحمد وائل فاروق الرئيس باستئناف طنطا، وعلاء الدين مرزوق القاضي باستئناف القاهرة، ومحمد عوض عيسى الرئيس باستئناف طنطا، وبهاء طه حلمي الرئيس باستئناف القاهرة، ونورالدين يوسف عبدالقادر الرئيس باستئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.

والقضاة المحالون للمعاش في قضية "بيان رابعة" 31 وهم: السيد عبدالحكيم السيد نائب رئيس محكمة النقض، ومحسن فضلي منصور نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود محمد محيي الدين نائب رئيس النقض، ويوسف سيد مرسي الرئيس باستئناف القاهرة، وحسن عبدالمغني عبدالجواد الرئيس باستئناف أسيوط، ومصطفى أنور موسى الرئيس باستئناف القاهرة، وحسن ياسين الرئيس باستئناف القاهرة، وأسامة ربيع الرئيس باستئناف القاهرة، وضياء حسنين الرئيس باستئناف القاهرة، وأحمد صابر الرئيس باستئناف القاهرة.

كما تضمنت القائمة محمد عبداللطيف الخولي الرئيس باستئناف القاهرة، وأمير السيد عوض القاضي باستئناف الإسكندرية، وبهاء الدين عبدالغني الرئيس باستئناف القاهرة، وياسر محمد محيي الدين الرئيس بمحكمة دكرنس الابتدائية، وعلاء الدين الحداد الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، وأحمد محمد كساب الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وإسلام محمد سامي علم الدين الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد أبوبكر عبدالظاهر الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وصفوت حفظي الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، وحمدي وفيق زين الدين الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية.

وشمل القرار أيضا حسام الدين مكاوي الرئيس بمحكمة الأقصر الابتدائية، ومحمد عزمي الطنبولي الرئيس بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وخالد فودة الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية، وهاني صلاح عبدالواحد الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد أنور متولي الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، والسيد عباس عبدالدايم الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وعمرو شهير درويش الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية.

ومحمد أحمد سليمان الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، ومحمد وفيق زين الدين الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، وعمر عبدالعزيز أحمد الرئيس بمحكمة سوهاج الابتدائية، وسامح أمين جبريل القاضي بمحكمة أسيوط الابتدائية.