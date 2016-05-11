ساموزين يطالب أحمد آدم بالاعتذار للسوريين

طالب المطرب السوري "سامو زين" الفنان المصري أحمد آدم بالاعتذار بسبب ما صدر منه في برنامجه "بني آدم شو"، ضد السوريين، معتبرا ذلك إهانة واستهزاء بالشعب السوري.

وكتب "زين" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "أطالب وأستغيث بجميع وسائل الإعلام وجميع الصحافيين المحترمين وجميع الإعلاميين الموقرين وجميع المسؤولين في جمهورية مصر الحبيبة على الرد والاعتذار الفوري من الفنان تحت مسمى أحمد آدم على ما قدمه في برنامجه عن السوريين عن كمية الإهانة والاستهزاء التي طرحها في البرنامج". وتابع "هل يعقل أن الموت أصبح مادة للضحك؟ صديقي المتجرد من الإنسانية أحمد آدم أعرف أنك صدمت السوريين جميعا بكلامك أرجو منك الاعتذار الفوري منك ومن محطتك.

وكان محامٍ مصري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان الكوميدي أحمد آدم يتهمه فيه بالإساءة والسخرية من أهالي حلب في برنامجه "بني آدم شو" والذي يذاع على فضائية "الحياة" المصرية.

وقال يوسف المطعني، المحامي ومقدم البلاغ الذي يحمل رقم 6629 عرائض النائب العام، إن الفنان أحمد آدم قام يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 4 مايو وأثناء عرض برنامجه على فضائية "الحياة" على الهواء مباشرة بحركات بهلوانية تطرق خلالها للأحداث في سوريا وتعرض مدينة حلب للغارات، متهكماً وساخراً من مجريات الأمور هناك باعتبار أن ما يجري في حلب من قتل ودمار وخراب هو مجرد ادعاءات كاذبة، مستهتراً بكل المشاعر الإنسانية والعروبية والقومية.

وقال إن آدم زعم أن ما يحدث في مدينة حلب هو مجرد مادة إعلامية تصدر من قنوات لها مآرب أخرى على غير الحقيقة، متخذاً من جسده وحركاته تدعيماً لكلامه بحركات لا تمت إلى الفن بأية صلة.