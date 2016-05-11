قناة "الحياة" تعتذر رسميا للسوريين.. وأحمد آدم سيعتذر

قدمت شبكة تلفزيون "الحياة" المصرية اعتذارها عن ما جاء في حلقة الفنان أحمد آدم، من برنامجه بني آدم شو، حملت إهانة للشعب السوري يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الفضائية المصرية في بيان لها صدر منذ قليل إنها تكن للشعب السوري الشقيق كل الاحترام والتقدير، وإن كل المواقف التي اتخذتها طوال السنوات الماضية هي دعم الشعب السوري ونقل الخبر بكل صدق واحترافية بعيداً عن أي مغالطات أو مواقف سياسية.

وأضافت قائلة: لكن ما حدث خلال حلقة بني آدم شو التي عرضت الأسبوع الماضي والتي هاجم خلالها مذبحة حلب والتي استشهد خلالها أشقاء سوريون تعبر فقط عن وجهة نظر أحمد آدم وليست لشبكة تلفزيون الحياة دخل من قريب أو من بعيد بما يقال في البرنامج، خاصة أن تنفيذ البرنامج مع أحد الشركات الخاصة التي تقوم بالإشراف على المحتوى دون تدخل من القناة.

وأشارت القناة إلى أنها ترفض بشكل كامل أي إهانة للشعب السوري على شاشاتها، وتتقدم بالاعتذار عن أي إساءة صدرت، وأنها اتخذت موقفاً حاداً جدًا تجاه ما حدث مضيفة أن الحلقة المقبلة من بني آدم شو ستحتوي على اعتذار كامل لما حدث في الحلقة السابقة.