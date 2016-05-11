مصر: ألمانيا تستأنف رحلاتها الجوية لشرم الشيخ قريبا

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المصري استئناف الرحلات الألمانية من وإلى مطار شرم الشيخ وكل المدن الألمانية قريبا بعد قرار الحكومة الألمانية الذي صدر أمس الثلاثاء برفع الحظر عن شحن حقائب المسافرين على رحلاتها من وإلى مطار شرم الشيخ.

وقال الوزير المصري إن هذه الخطوة تعد أساسية نحو استئناف شركات الطيران الألمانية لرحلاتها، وذلك عقب استيفاء الإجراءات الأمنية الإضافية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الألماني.

من جانبه أشاد السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جورج بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الطيران متمثلة في سلطة الطيران المدني المصري لاستيفاء الإجراءات الإضافية.

وكانت وزارة النقل الألمانية قد أصدرت أمس الثلاثاء قراراً برفع الحظر المفروض منذ نوفمبر 2015 على شحن الحقائب مع الركاب على متن رحلات الطيران السياحي الألماني المتجهة إلى مطار شرم الشيخ بصورة رسمية تمهيداً لاستئناف رحلاتها بشكل طبيعي إلى مطار شرم الشيخ.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني إن القرار الألماني الإيجابي جاء تكليلاً لجهود السفارة المصرية في برلين على مدى ستة أشهر، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الخارجية فضلاً عن سائر الجهات المصرية الأخرى المعنية.

وصرح سفير مصر في برلين الدكتور بدر عبدالعاطي أن القرار الألماني يمثل رسالة رمزية قوية تعكس التزام مصر الكامل بالمعايير الدولية الخاصة بتأمين المطارات وبصفة خاصة مطار شرم الشيخ، حيث جاء هذا القرار تنفيذاً للتوصية التي رفعها الوفد الأمني الألماني بعد زيارته الثالثة لمطار شرم الشيخ في شهر مارس الماضي.

وأضاف أن القرار يعكس حرصاً ألمانيا على دفع التعاون القائم بين البلدين في مجال تأمين المطارات إلى الأمام، وفتح الطريق أمام استعادة عافية القطاع السياحي بشرم الشيخ والسياحة المصرية بشكل عام.

يذكر أن حوالي 170 ألف سائح ألماني زاروا مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث تعتبر مناطق الغردقة ومرسى علم في مقدمة المقاصد السياحية للسياح الألمان في مصر.