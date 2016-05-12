أميركا تسلم مصر أول شحنة من المركبات المضادة للألغام

قالت السفارة الأميركية بالقاهرة إن الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام وصلت، اليوم الخميس، إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة، وذلك لتسليمها إلى الجيش المصري.

وأشارت السفارة في بيان لها إلى أنه "تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصاً لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات"، لافتة إلى أن الدفعة التي يتم تسليمها اليوم هي أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدام هذه المركبات ذات القدرات الجديدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وقال بيان السفارة الأميركية: "كانت هذه المركبات قد تم تصميمها بشكل خاص لدعم عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان، حيث توفر هذه المركبات مستويات عالية الحماية للجنود، وثبتت كفاءتها في الحفاظ على الأرواح".

وقد صرح كبير المسؤولين العسكريين بالسفارة الأميركية في القاهرة، اللواء تشارلز هوبر، بهذه المناسبة أن "تسليم هذه المركبات المضادة للألغام لمصر يزود قدرات حيوية ضرورية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، كما تمثل هذه الخطوة جزءاً من العلاقة القوية المستمرة بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضافت السفارة في بيانها: "يأتي تسليم هذه المركبات ضمن برنامج منح المواد الدفاعية الزائدة التابع لوزارة الدفاع الأميركية والذي يتم بموجبه نقل المركبات دون أي تكلفة على الحكومة المصرية، ويعد تسليم المركبات هو أحدث خطوات حكومة الولايات المتحدة لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب وهو جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين".