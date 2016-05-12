السيسي مداعباً: أين السجادة الحمراء واسم رئيس الوزراء؟

داعب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح 32 مشروعا جديدا بمدينة بدر اليوم الخميس، وساخرا من حملة سابقة شنتها بعض وسائل الإعلام حول وضع سجادة حمراء في المشروعات الكبيرة التي يقوم السيسي بافتتاحها، قائلا: "لماذا وضعت هذه المرة سجادا أزرق ولم تضع الأحمر؟

ورد الوزير على تساؤل الرئيس، قائلا: إن هذا السجاد هو نفسه الذي تم وضعه أثناء افتتاح موسم حصاد القمح بالفرافرة الخميس الماضي.

السيسي داعب الحضور ورئيس الهيئة الهندسية مرة أخرى، حيث وجه سؤالا حول سبب عدم وضع اسم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أي من لافتات المشاريع التي تم افتتاحها، قائلا: "ولا يافطة عليها رئيس الوزراء ما ينفعش كده"، وضجت القاعة بالضحك على دعابة الرئيس.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اليوم الخميس افتتاح 32 مشروعا جديدا نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمدينة بدر، حيث أكد أن الدولة لن تترك المواطنين في العشوائيات الخطرة، مضيفا أن بعض الفضائيات تقوم بتصوير هذه العشوائيات وتصور للجميع أن مصر بها فقر، موضحا أن هذه المناطق يقدر عدد سكانها بحوالي 850 ألف مواطن، وتحتاج إلى 14 مليار جنيه لتطويرها.

وأضاف أن تطوير هذه المناطق يتطلب إخلاء المنطقة من السكان الذين يعيشون فيها ثم إعادة بنائها من جديد، مؤكدا أنه في حالة إخلاء هذه المناطق سيتم تطويرها خلال عامين وليس 3 أعوام مثل منطقة غيط العنب وكوب الملح والدويقة.

وشدد السيسي على أن الدولة ستقوم بإنهاء تطوير المناطق العشوائية في أسرع وقت ممكن، لأن هذا الشكل غير لائق بمصر ولا بأهل مصر، متعهدا بتوفير الـ14 مليار جنيه التمويل اللازم لهذه المشروعات من خلال جزء كبير تتحمله الدولة والباقي من الموارد الأخرى.

وأكد الرئيس المصري رفضه للمحسوبية والمجاملة في مشروعات الإسكان، ومن يرغب في الحصول على شقة فلا بد أن توفر الدولة له شقة، وقال إنه شخصيا يكره المحسوبية منذ أن كان بالجيش، ويريد أن يأخذ كل مواطن مصري حقه بالقانون .

وقال السيسي إن إنجاز المشروعات السابقة تم بمعدلات غير مسبوقة، معربا عن رفضه التعدي على أراضي الدولة بدون وجه حق.

وأشار إلى أنه تم التعدي على 300 ألف فدان بدون وجه حق على الأراضي المخصصة لمشروع 1,5 مليون فدان، وأنه وجه بإزالة التعديات على أراضي الدولة خلال شهر من الآن، مؤكدا أن الدولة ستتيح الفرصة للجميع لتملك الأراضي دون التعدي عليها.

من جانبه قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن تحقيق التنمية الشاملة هو الهدف الأسمى لمصر والذي نسعى جميعا لتحقيقه من خلال تعميق الإصلاح وتحقيق الشراكة بين كافة القطاعات بالدولة كأساس لبناء وطن قوي مزدهر، مؤكدا أن هذا يعيد بدوره صياغة دور الدولة ويفسح المجال لعودة دورها التنموي من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن تطوير منظمة اتخاذ القرار ومتابعة تنفيذه بدقة وحسن إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة لمواطنين والمستثمرين بأسلوب اقتصادي، وتحديث النظم واللوائح المنظمة للعمل، فضلا عن القضاء على الروتين الحكومي والفساد.