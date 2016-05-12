بالفيديو .. أحمد آدم للسوريين: أحذية شهدائكم فوق رأسي

قدم الفنان المصري أحمد آدم توضيحا للسوريين والشعب العربي حول تصريحاته الأخيرة عن مدينة حلب.

وقال خلال حلقة الأمس من برنامجه "بني آدم شو" على فضائية "الحياة" إنه يكن كل التقدير للشعب السوري، وإن "أحذية شهداء سوريا والعالم العربي فوق رأسه"، مضيفا أنه لا يمكن أن يسخر من الشهداء فهو فنان.

وأضاف، أن ما أثير في الحلقة الماضية من البرنامج عن أحداث حلب، لم يكن المقصود به إهانة الأشقاء السوريين، مؤكدا أنه لم يسخر من أزمة حلب أبدا.

كما تابع أن سوريا هي الإقليم الشمالي لمصر، ومصر هي الإقليم الجنوبي لسوريا، مستشهدا بالعدوان الثلاثي الذي وقع على مصر في العام 1956 وقصفت حينها الإذاعة المصرية وكانت الإذاعة السورية تبث برامج مصر، قائلة هنا القاهرة من دمشق.

وكانت شبكة تلفزيون "الحياة" المصرية قد قدمت اعتذارها عن ما جاء في حلقة أحمد آدم.

وقالت الفضائية المصرية في بيان لها إنها تكن للشعب السوري الشقيق كل الاحترام والتقدير، وإن كل المواقف التي اتخذتها طوال السنوات الماضية هي دعم الشعب السوري ونقل الخبر بكل صدق واحترافية بعيداً عن أي مغالطات أو مواقف سياسية.

وأضافت قائلة: "لكن ما حدث خلال حلقة "بني آدم شو" التي عرضت الأسبوع الماضي وهاجم خلالها مذبحة حلب والتي استشهد خلالها أشقاء سوريون تعبر فقط عن وجهة نظر أحمد آدم، وليست لشبكة تلفزيون الحياة دخل من قريب أو من بعيد بما يقال في البرنامج، خاصة أن تنفيذ البرنامج مع أحد الشركات الخاصة التي تقوم بالإشراف على المحتوى دون تدخل من القناة".

وأشارت القناة إلى أنها ترفض بشكل كامل أي إهانة للشعب السوري على شاشاتها، وتتقدم بالاعتذار عن أي إساءة صدرت، وأنها اتخذت موقفاً حاداً جدًا تجاه ما حدث.