كيري يدعو شكري لزيارة واشنطن الجمعة

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الخميس، نظيره المصري سامح شكري لزيارة واشنطن الجمعة.

وتلقى شكري وزير خارجية مصر المتواجد حالياً في نيويورك، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أميركا يدعوه فيه لزيارة واشنطن لعقد لقاء ثنائي معه للتباحث حول عدد من الملفات الإقليمية وملف العلاقات الثنائية.



وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية الأميركي وجه الدعوة لنظيره المصري لعقد لقاء في واشنطن الجمعة للتشاور حول الملفين السوري والليبي قبل انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا المقرر عقده في فيينا يوم 17 مايو، وكذا الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا والمقرر عقده في فيينا أيضاً يوم 16 مايو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول أيضاً ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق بين الوزيرين على أن يتناول لقاؤهما القادم متابعة مسار العلاقات بين البلدين وسبل دفعها ودعمها بما يحقق المصالح المشتركة.